Попшой: Могут последовать новые международные санкции в отношении тех, кто подрывает государственную безопасность

Список международных санкций может быть расширен. Об этом заявил министр иностранных дел Михай Попшой, согласно которому внешние партнеры страны рассматривают возможность расширения списка санкций или ограничения пространства для свободы действий людей, которые уже были санкционированы.
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