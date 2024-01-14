Чем украинские майданщики отличаются от российских

...вы знаете.....сам был только в Харькове в 1984-м......но судя по тому что даже пиндостан признал что госпереворот на окраине обошёлся им всего в пять миллиардов......возможно вы и правы.....Украине после развала союза досталась и мощная промышленность и куча серьёзных заводов........и где это всё????......профукали бездари.......

Игорь Василевский

Профукали.И по дачам рстащили. Была после СССР у них экономика, сопоставима с французской. Куда мощнее, чем в России. Более того - на складах армейских осталось чуть ли 70% мобилизационных запасов всей армии и флота СССР... На триллионы долларов! Еще тех! Но... уже тогда окраина умирала. Ни дороги не чинились, про жкх - вообще молчу, и по сию пору, как мне кажется, тролейбусы еще советские... А местные парашенковсие Богданы... без защиты металла... на 3 года и насквозь дырки... Когда то была республика куда мечтали попасть жить, а сейчас... Руины одни...