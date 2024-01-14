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Чем украинские майданщики отличаются от российских

Чем украинские майданщики отличаются от российских

Один   из  моих  недавно  опубликованных  постов  вызвал  неоднозначную  реакцию.  Я     с  сожалением  отметила,  что Украина из совкового быдла сделала украинское патриотичное быдло.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
...вы знаете.....сам был только в Харькове в 1984-м......но судя по тому что даже пиндостан признал что госпереворот на окраине обошёлся им всего в пять миллиардов......возможно вы и правы.....Украине после развала союза досталась и мощная промышленность и куча серьёзных заводов........и где это всё????......профукали бездари.......
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25 мин.
Игорь Василевский
Профукали.И по дачам рстащили. Была после СССР у них экономика, сопоставима с французской. Куда мощнее, чем в России. Более того - на складах армейских осталось чуть ли 70% мобилизационных запасов всей армии и флота СССР... На триллионы долларов! Еще тех! Но... уже тогда окраина умирала. Ни дороги не чинились, про жкх - вообще молчу, и по сию пору, как мне кажется, тролейбусы еще советские... А местные парашенковсие Богданы... без защиты металла... на 3 года и насквозь дырки... Когда то была республика куда мечтали попасть жить, а сейчас...  Руины одни...
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18 мин.
Леонид Попивняк
....помню в начале 80-х многие мечтали попасть на работу на Украину или в Прибалтику......а сейчас - страны без экономики и без населения......в гейропе унитазы моют.......сами виноваты........
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12 мин.

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