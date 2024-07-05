Глава Минобороны Британии Шаппс потерял место в парламенте

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс потерял свое место в парламенте по результатам выборов, уступив кандидату от лейбористской партии, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на данные избирательной комиссии.
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