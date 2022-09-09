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Bloomberg: Россию ожидает глубокая рецессия на 10 лет

Bloomberg: Россию ожидает глубокая рецессия на 10 лет

Издание назвала самые неутешительные сценарии российского правительства. Россия может впасть в экономическую рецессию вследствие санкций ЕС и США по причине угрозы тем отраслям, на которые годами опиралась в своих доходах, считают западные эксперты.

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