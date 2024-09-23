"ГОТОВА РВАТЬ ЛЮБОГО, КТО ПОДОЙДЕТ К ДОЧЕРЯМ": СТРАНА УПАЛА В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. РУССКИЕ БУДУТ СЛЕДУЮЩИМИ

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ruslava Митькина

Разогнать правительство к чертовой матери, коли им наплевать на народ! Их-то дети в обычных школах не учатся и в общественном транспорте не ездят! Они даже в одни с нами магазины не ходят, откуда они будут знать нашу жизнь? Зажравшиеся тараканы и упыри!