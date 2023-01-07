Во время морозов Музей Победы предложил бесплатный трансфер от метро

Аномальные холода не помешают москвичам и гостям столицы познакомиться с экспозициями Музея Победы. Чтобы, несмотря на лютые морозы, посетителям было легче добраться до музея и кинотеатра «Поклонка», Музей Победы организовал бесплатный трансфер.