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Во время морозов Музей Победы предложил бесплатный трансфер от метро

Во время морозов Музей Победы предложил бесплатный трансфер от метро

Аномальные холода не помешают москвичам и гостям столицы познакомиться с экспозициями Музея Победы. Чтобы, несмотря на лютые морозы, посетителям было легче добраться до музея и кинотеатра «Поклонка», Музей Победы организовал бесплатный трансфер.

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