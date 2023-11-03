ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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- Не выдумывай! Он хороший человек, не мог он такого сделать! - не верит мне мама

- Не выдумывай! Он хороший человек, не мог он такого сделать! - не верит мне мама

Мама никогда мне не верила, мое слово для нее было таким же незначительным, как росинка в поле. Ей всегда было плевать, что говорю я.

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Комментарии
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Вера Федорова
Ужас просто.
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1 д.
Александр Григоров
Правильно сделала  надо было раньше
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1 д.
Виктор Белогорцев
странно, как то, все шишки на неё, и никто не верит если все всегда по морде бьют может эта морда и виновата?
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13 час.

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