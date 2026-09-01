25 лет эти кадры теракта 11 сентября в США были заперты в сейфе: Американка опубликовала "бомбу"

Жительница США опубликовала в соцсетях "бомбу". Редкие кадры теракта 11 сентября четверть века пролежали в сейфе.
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