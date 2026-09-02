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Царьград

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Volkswagen остановит производство на немецких заводах до 2034 года

Volkswagen остановит производство на немецких заводах до 2034 года

Volkswagen утвердит план остановки сборочных линий в Эмдене и Цвиккау к 2031 году, в Ганновере к 2032-му, Неккарзульме к 2034-му.

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