Частные приюты Москвы получили доступ к городскому сервису «Моспитомец» для поиска хозяев бездомным животным

К проекту уже присоединился крупнейший в России частный приют «Муркоша», где живут около 500 кошекСтоличные власти расширили функционал сервиса «Моспитомец» — теперь частные приюты для бездомных животных могут размещать анкеты своих подопечных на городской платформе.