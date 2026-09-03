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Частные приюты Москвы получили доступ к городскому сервису «Моспитомец» для поиска хозяев бездомным животным

Частные приюты Москвы получили доступ к городскому сервису «Моспитомец» для поиска хозяев бездомным животным

К проекту уже присоединился крупнейший в России частный приют «Муркоша», где живут около 500 кошекСтоличные власти расширили функционал сервиса «Моспитомец» — теперь частные приюты для бездомных животных могут размещать анкеты своих подопечных на городской платформе.

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