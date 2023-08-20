Спички - не игрушка

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  • Леонид Руси
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    согласен полностью и не останавливаться пока не загасим полностью"Европейская жажд...

"Русские должны вернуться к соблюдению потолка цены, - обходить наши санкции незаконно", - Франция обратилась с претензией к РФ

"Русские должны вернуться к соблюдению потолка цены, - обходить наши санкции незаконно", - Франция обратилась с претензией к РФ

Чего хотят в Европе от русских - послушного следования в фарватере антироссийских санкций, беспрекословного выполнения требований коллективного Запада.

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