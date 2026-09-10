Чили: Один гражданин Венесуэлы был убит на пересечении улиц Обиспо Хавьер Васкес и Никасио Ретамалес в районе Центрального вокзала Сантьяго около 00:20 (03:20 по Гринвичу) в результате стрельбы.
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