Неспешный разговор
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Неспешный разговор

21 823 подписчика

О лютой ненависти и святой любви.

О лютой ненависти и святой любви.

В какой-то момент останавливаюсь. Зависаю над информационной лентой, потому что мучительно больно из-за картины происходящего на моей земле.

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