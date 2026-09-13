О лютой ненависти и святой любви.

В какой-то момент останавливаюсь. Зависаю над информационной лентой, потому что мучительно больно из-за картины происходящего на моей земле.
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