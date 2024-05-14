Учёные перечислили 4 продукта, ведущих к появлению агрессивного рака

Обычный маргарин и ещё три продукта могут привести к онкологии. К такому выводу пришли британские специалистыВ британском медицинском журнале (BMJ) появились данные, что продукты с высокой степенью переработки повышают риск преждевременной смерти до 50%.
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