Inside the DOE's $16 Million Bet on Critical Minerals Talent

The United States is desperate to claw back some of the global critical minerals share from China. Beijing has established near-total dominance in international supply chains over the last several decades through its far-reaching Belt and Road Initiative in addition to other deals and programs that have given China a massive presence in mineral-rich countries and emerging markets across the globe.
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