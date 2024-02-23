Выборы президента Венгрии пройдут 26 февраля

Президентские выборы в Венгрии запланированы на первый день весенней сессии парламента 26 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера фракции правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» Мате Кочиша.
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