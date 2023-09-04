ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫДети и семьяПодписаться- Я вижу, как сын себя ведет, но я чувствую вину перед ним, поэтому придется терпеть, - заявил мне муж Мне приходится страдать от отвратительного поведения пасынка, потому что муж испытывает перед ним чувство вины.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЭлина МорозоваТут психолог, а скорее психиатр требуется не только ребенку, но и папе. А ребенка пока не поздно надо поместить в коррекционную школу-интернат.Ответить4 час.
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