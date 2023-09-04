ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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- Я вижу, как сын себя ведет, но я чувствую вину перед ним, поэтому придется терпеть, - заявил мне муж

- Я вижу, как сын себя ведет, но я чувствую вину перед ним, поэтому придется терпеть, - заявил мне муж

Мне приходится страдать от отвратительного поведения пасынка, потому что муж испытывает перед ним чувство вины.

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Комментарии
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Элина Морозова
Тут психолог, а скорее психиатр  требуется не только ребенку, но и папе. А ребенка  пока не поздно  надо поместить в коррекционную школу-интернат.
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4 час.

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