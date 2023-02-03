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Москомстройинвест: Город одобрил строительство новых уличных участков от Бачуринской до Бартеневской улиц

Москомстройинвест: Город одобрил строительство новых уличных участков от Бачуринской до Бартеневской улиц

Для строительства новых участков улично-дорожной сети (УДС) и реконструкции существующих, город одобрил соответствующий проект планировки территории линейного объекта (ППТ) на границе Новомосковского и Юго-Западного административных округов.

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