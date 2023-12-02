Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • Сергей Закерничный
    Авторы лукавят. Целые поддоны нигде не увидел. Чтоб цевильно это сделать, надо разобрать отшкурить покрыть и собрать ...30+ идей и дизайн...
  • Алиса Майская
    Автор, похоже, не бывал в обычных квартирах Швеции и Финляндии, (иначе, чем он там восхищался - непонятно). Может хва...Стюардесса показа...
  • Любовь Авдеева
    Для своего дома отличные идеи, особенно. если "руки оттуда, откуда надо растут"30+ идей и дизайн...

Про этот необычный дом пишут в газетах. Семья делает всё своими руками

Про этот необычный дом пишут в газетах. Семья делает всё своими руками

Сегодня хочу показать вам нечто совершенно другое. Мы перенесемся за тысячи километров — в глухую провинцию на юге Швеции.

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