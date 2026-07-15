ФСБ предотвратила теракт на нефтяном предприятии в Тюменской области ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт на одном из предприятий нефтяной промышленности в гор.
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ФСБ предотвратила теракт на нефтяном предприятии в Тюменской области ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт на одном из предприятий нефтяной промышленности в гор.
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