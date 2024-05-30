Мошенники под видом начальства и ФСБ выманили у жительницы Чистополя 1 156 140 рублей

Работнице одного из предприятий города в мессенджере пришло сообщение от ее руководителя. Работодатель сообщала, что по результатам финансовой проверки сотрудники правоохранительных органов выявили факт перевода денежных средств с ее личного счета на счета иностранных банков.
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