СМИ Маврикия раскрыли подробности убийства челябинки

Убийство 29-летней преподавательницы Залии Шамигуловой из Челябинска было спланированным заранее. Об этом говорится в предположении полиции Маврикия, которые выяснили, что мужчина Пурявирсингх Сундур взял с собой нож на встречу с челябинкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии