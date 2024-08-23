СМИ Маврикия раскрыли подробности убийства челябинки

Убийство 29-летней преподавательницы Залии Шамигуловой из Челябинска было спланированным заранее. Об этом говорится в предположении полиции Маврикия, которые выяснили, что мужчина Пурявирсингх Сундур взял с собой нож на встречу с челябинкой.