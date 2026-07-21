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Мировое обозрение

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«Смена мясника»: Экс-депутат Рады предрёк, что Драпатый станет вторым Сырским для ВСУ

«Смена мясника»: Экс-депутат Рады предрёк, что Драпатый станет вторым Сырским для ВСУ

Смена главкома ВСУ — это не про стратегию. Это про политическое выживание одного человека. Западные СМИ, в частности Bloomberg, уже назвали Михаила Драпатого «кандидатом номер один» на пост вместо Александра Сырского.

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