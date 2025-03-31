Украина атаковала Калугу и Брянск: главное за сутки

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. Российская система ПВО отразила вражескую атаку на Калужскую и Брянскую области, Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому проблемами за отказ от ресурсной сделки, иранские ракеты готовы к запуску в случае эскалации со стороны США.