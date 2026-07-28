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"Сказала, что он может творить плохие вещи". Первый муж Дженнифер Лопес рассказал о её романе со скандальным рэпером Пи Дидди

"Сказала, что он может творить плохие вещи". Первый муж Дженнифер Лопес рассказал о её романе со скандальным рэпером Пи Дидди

Первый муж Дженнифер Лопес Оджани Ноа рассказал про её роман со скандальным рэпером Пи Дидди в 90-х, которого судили за изнасилования и секс-торговлю.

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