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Flooding washes away homes, bridges, damages power station in Nepal

Homes and bridges were swept away in central Nepal and a hydropower station was damaged Sunday after a major river flooded, according to officials.

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