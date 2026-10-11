Flooding washes away homes, bridges, damages power station in Nepal

Homes and bridges were swept away in central Nepal and a hydropower station was damaged Sunday after a major river flooded, according to officials.
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