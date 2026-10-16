По материалам дела, Сиротинин помогал 64-летнему мужчине незаконно получить водительское удостоверение, а также способствовал освобождению другого знакомого от наказания, удаляя сведения о нём из служебной базы данных полиции.
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