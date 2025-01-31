Симу Лю, звезда Шан-Чи, обсуждает возможность фильма по Sleeping Dogs Недавно мы уз...

Симу Лю, звезда Шан-Чи, обсуждает возможность фильма по Sleeping DogsНедавно мы узнали, что фильм по Sleeping Dogs, в котором должен был сниматься актер Донни Йен (“Грандмастер”, “Джон Уик”), был отменён после многих лет отсутствия новостей.
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