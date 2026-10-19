Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо пошутил, что в дерби с ЦСКА сыграет Александр Довбня.Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо пошутил, что в дерби с ЦСКА сыграет Александр Довбня.