NBC News сообщил о спаде экономики в приграничных с Канадой городах США

Экономика в приграничных городах США в районе штата Вашингтон в основном зависит от приезжающих канадских туристов, и сейчас она идет на спад, поскольку граждане Канады бойкотировали такие поездки из-за введения американским лидером Дональдом Трампом пошлин.
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