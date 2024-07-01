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Хазин допустил удар России по аэродрому НАТО: "Это не агрессия, это защита"

Хазин допустил удар России по аэродрому НАТО: "Это не агрессия, это защита"

Михаил Хазин допустил удар России по аэродрому НАТО: "Это не агрессия, это защита". По его мнению, такой сценарий вполне вероятен, если повторится атака ВСУ с использованием западного оружия, аналогичная обстрелу Севастополя.

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