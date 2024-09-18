Китайские НПЗ обанкротились после резкого падения прибыли

Пока от Китая ждут новых рекордов спроса на нефть или хотя бы сигналов, что экономика Поднебесной выздоравливает и все будет «как прежде», перерабатывающая отрасль КНР демонстрирует быстрый упадок и деградацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии