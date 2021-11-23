Хочу помогать: как не попасться мошенникам

#ЩедрыйВторник – это информационная кампания, целью которой является развитие культуры благотворительности и добровольчества на основе сотрудничества предпринимателей некоммерческого сектора, бизнеса, средств массовой информации и местных бюджетов.
#ЩедрыйВторник – это информационная кампания, целью которой является развитие культуры благотворительности и добровольчества на основе сотрудничества предпринимателей некоммерческого сектора, бизнеса, средств массовой информации и местных бюджетов.
Свежие комментарии