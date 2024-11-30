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Русское оружие

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📷⚡️Для расширения спектра выполняемых задач класса "воздух-поверхность" без задействования сторонних средств разведки и целеуказания, помимо многорежимных бортовых ПФАР-радаров Н011М "Барс-Р" и Н035 "Ирбис-Э", многофункциональные истребителями поколения "4++" Су-30СМ1/2 и Су-35С должны оснащаться контейнерными мультиспектральными оптико-электронными комплексами, располагающими CMOS/ССD-датчиками и коротко-/средневолновыми ИК-датчиками, размещёнными в осях длиннофокусных оптических систем, обеспечивающих оптическое увеличение не менее 60x и классификацию целей типа танк в благоприятных метеоусловиях днём на удалении до 45 - 50 км и ночью - 20 - 25 км.

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