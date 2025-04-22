Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Руководитель компании OpenAI Сэм Альтман представил модели o3 и o4-mini / © OpenAI Однако, как показали тесты o3 и o4-mini, по-видимому, сделали значительный шаг назад: они склонны придумывать — или «галлюцинировать» — сильнее, чем их более ранние версии.