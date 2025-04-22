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Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Руководитель компании OpenAI Сэм Альтман представил модели o3 и o4-mini / © OpenAI Однако, как показали тесты o3 и o4-mini, по-видимому, сделали значительный шаг назад: они склонны придумывать — или «галлюцинировать» — сильнее, чем их более ранние версии.

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