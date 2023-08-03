За 10 лет – 3 млрд грн. потери Украины из-за отсутствия налогов для криптобирж

Согласно оценкам Бюро экономической безопасности, за период с 2013 по 2023 гг общий объем торговли на криптовалютных биржах тремя основными виртуальными активами - BTC, ETH и USDT (биткоин, эфириум и Tether), превысил отметку в 55 миллиардов.