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За 10 лет – 3 млрд грн. потери Украины из-за отсутствия налогов для криптобирж

За 10 лет – 3 млрд грн. потери Украины из-за отсутствия налогов для криптобирж

Согласно оценкам Бюро экономической безопасности, за период с 2013 по 2023 гг общий объем торговли на криптовалютных биржах тремя основными виртуальными активами - BTC, ETH и USDT (биткоин, эфириум и Tether), превысил отметку в 55 миллиардов.

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