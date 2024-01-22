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Сообщение о нехватке врачей в Мелитополе не подтвердилось

Сообщение о нехватке врачей в Мелитополе не подтвердилось

Сообщение о проблемах с медпомощью в Мелитополе не подтвердилось На сайте украинского «Центра народного сопротивления» 19 января появилась публикация, в которой утверждается, что из Санкт-Петербурга в Мелитополь были отправлены врачи.

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