На станции МЦД-2 Митина изменится расписание

Как сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы, С 21:00 до 5:00 12-13 и 13-14 июля изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2: На Рижском направлении: Большая часть поездов следует от/до Курского вокзала, Интервалы движения частично увеличены до 24 минут.