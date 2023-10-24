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Рядом со станцией МЦД-2 «Щербинка» демонтировали незаконные объекты

Рядом со станцией МЦД-2 «Щербинка» демонтировали незаконные объекты

На освобожденной от самостроев и захламления территории может появиться перехватывающая парковка. Об этом сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

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