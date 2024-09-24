При атаке БПЛА в Курской области погиб мужчина

При атаке украинского беспилотника в Курской области погиб мужчина. Об этом сообщает РИА Новости. Заместитель директора Суджанского психоневрологического интерната в селе Черкасская Конопелька погиб 6 августа в результате сброса взрывчатки с БПЛА в непосредственной близости от самого медицинского учреждения.