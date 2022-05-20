Ролан Гаррос 2022

Ролан Гаррос: дата проведения турнира, когда состоится Ролан Гаррос или по-другому Открытый чемпионат Франции – один из крупнейших турниров большого шлема, который проводится на кортах во Франции.
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