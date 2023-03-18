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Решила приготовить рулет из лаваша с тунцом

Решила приготовить рулет из лаваша с тунцом

﻿﻿Давно я не готовила перекус в виде лаваша, хотя это один из моих любимых вариантов. Я люблю лаваш как со сладкой, так и с соленой начинкой.

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