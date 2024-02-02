Песков заявил об отсутствии обращений Киева о передаче тел погибших в Ил-76

Киевские власти не обращались в администрацию президента РФ Владимира Путина с просьбой о передаче о тел погибших украинских военнопленных на борту российского самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области в результате теракта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии