Финансовая алхимия: как увеличить доход с помощью менеджеров ликвидности Uniswap v3

Запуск третьей версии Uniswap стал важной вехой в развитии децентрализованных финансов (DeFi). Популяризовав в свое время механизм автоматического маркетмейкера (AMM), ведущая Ethereum-биржа представила рынку концепцию концентрированной ликвидности.
Запуск третьей версии Uniswap стал важной вехой в развитии децентрализованных финансов (DeFi). Популяризовав в свое время механизм автоматического маркетмейкера (AMM), ведущая Ethereum-биржа представила рынку концепцию концентрированной ликвидности.
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