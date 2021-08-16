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Финансовая алхимия: как увеличить доход с помощью менеджеров ликвидности Uniswap v3

Финансовая алхимия: как увеличить доход с помощью менеджеров ликвидности Uniswap v3

Запуск третьей версии Uniswap стал важной вехой в развитии децентрализованных финансов (DeFi). Популяризовав в свое время механизм автоматического маркетмейкера (AMM), ведущая Ethereum-биржа представила рынку концепцию концентрированной ликвидности.

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