Нового начальника назначили в Алтайскую таможню

Полковник таможенной службы Олег Журавлев назначен начальником Алтайской таможни Приказом ФТС России со 2 мая 2024 года на должность начальника Алтайской таможни назначен полковник таможенной службы Олег Журавлев, сообщили в региональном ведомстве.
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