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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вайсбах о переходе в СКА: «Кроме Юханссона советовался с несколькими игроками, выступавшими за разные команды в КХЛ. Они говорили много хорошего о городе»

Шведский форвард СКА Линус Вайсбах рассказал, с кем обсуждал переход в клуб Фонбет Чемпионата КХЛ. «Кроме Ларса Юханссона я советовался с несколькими хоккеистами, выступавшими за разные команды в КХЛ.

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