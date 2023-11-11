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В ЛНР пытались уничтожить важные документы: Доказывают связь полиции Украины с ФБР

В ЛНР пытались уничтожить важные документы: Доказывают связь полиции Украины с ФБР

В Луганской Народной Республике неизвестные пытались уничтожить серьёзные документы.Неизвестные предприняли попытку уничтожить документы, что подтверждают связь полиции Украины с Федеральным бюро расследований США.

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