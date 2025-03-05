Женщины в разведке: Нарышкин о 26% сотрудниц СВР России

Сергей Нарышкин сообщил, что 26% сотрудников Службы внешней разведки России — женщины. На круглом столе в РАН обсуждался вклад женщин в науку, где отметили, что в историко-филологическом отделении женщины занимают почти 20% от общего состава.
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