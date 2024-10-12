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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шайфли дважды забил в игре с «Чикаго» и стал 2-м игроком с 300+ голами в истории «Виннипега» и «Атланты». До Ковальчука – 28 шайб

31-летний канадец забросил обе шайбы «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (2:1 ОТ).

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