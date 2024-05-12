Боррель: Израиль обязан обеспечить безопасность жителей Рафаха

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что власти Израиля обязаны обеспечить безопасность мирных жителей расположенного на юге сектора Газа города Рафах в соответствии с положениями международного права.
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